Il Milan si prepara alla trasferta di Pisa con alcune novità in formazione. Allegri ha recuperato Pulisic e Saelemaekers, pronti a tornare in campo dopo gli infortuni. La squadra lavora duro a Milanello, con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria. La partenza per Pisa è prevista in giornata, con l’allenatore che mira a sfruttare al massimo la condizione dei due attaccanti.

Il Milan di Massimiliano Allegri approfitta della sosta forzata per trasformare Milanello in una clinica della speranza. Con il match contro il Como posticipato per permettere lo svolgimento della cerimonia olimpica a San Siro, il tecnico livornese ha messo nel mirino la trasferta di Pisa del prossimo 13 febbraio come data spartiacque per il recupero di due pedine fondamentali: Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. Se per il lungodegente Gimenez i tempi sono ancora lunghi, per lo statunitense e il belga i prossimi giorni saranno decisivi per capire se potranno riprendersi una maglia da titolare o se dovranno accomodarsi inizialmente in panchina. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Allegri recupera i pezzi: missione Pisa per Pulisic e Saelemaekers

Approfondimenti su Milan Allegri

Domani il Milan affronta il Pisa e Allegri spera di poter schierare ancora Saelemaekers e Pulisic.

Questa mattina il Milan si allena in vista dell’anticipo contro il Pisa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milan Allegri

Argomenti discussi: Allegri: 'Recuperare Gimenez sarà un acquisto'; Bologna-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; Bologna-Milan, i dubbi di Allegri: Saelemaekers è out, Pulisic è a rischio. Può rientrare Pavlovic; La mini sosta sorride al Milan: infortunati e non solo, così Allegri prepara lo sprint.

Milan, quando torna Pulisic dall’infortunio: il verdettoTiene banco l'infortunio di Pulisic in casa Milan. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni, il numero 11 ... fantamaster.it

Milan senza Pulisic a Bologna: Allegri costretto a cambiareIl Milan perde Christian Pulisic per Bologna: borsite all’ileopsoas, Massimiliano Allegri rivede le scelte per la Serie A. europacalcio.it

Il Milan di Allegri e la spinta dei nuovi: Max valorizza il mercato e non lascia indietro nessuno x.com

Milan, l’obiettivo di Allegri: provare a rilanciare Leao e Pulisic facebook