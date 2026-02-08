Michele Bravi torna sul palco di Sanremo dopo quattro anni. Lo fa con il brano “Prima o Poi”, che parla di sentimenti complicati e di un amore finito. Il cantante si presenta con una nuova energia e un’immagine diversa, pronto a raccontare il suo percorso attraverso la musica. La sua presenza alla 76ª edizione del Festival ha già attirato l’attenzione di molti fan e curiosi, che aspettano di ascoltare dal vivo le sue nuove canzoni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova visione artistica a Sanremo. A quattro anni dalla sua ultima partecipazione, Michele Bravi torna alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Prima o Poi”, brano che anticipa un nuovo progetto discografico e un tour live. L’artista spiega come questa esperienza segni una svolta nella sua scrittura, più teatrale e cinematografica rispetto alle precedenti partecipazioni, incentrate sulla ballata cantautorale. “Le prime due volte portavo un mondo musicale molto definito. Ora la mia scrittura segue un percorso teatrale, quasi cinematografico, e il live è il vero motore di questo nuovo progetto”, afferma Bravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Michele Bravi torna a Sanremo dopo 4 anni: “L’inadeguatezza e l’amore finito raccontati come al cinema”

Approfondimenti su Michele Bravi Sanremo

Questa sera Michele Bravi torna sul palco dell’Ariston con un’idea diversa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Michele Bravi - Il diario degli errori {SANREMO 2017} LIVE AUDIO - PHOTO SHOW

Ultime notizie su Michele Bravi Sanremo

Argomenti discussi: Michele Bravi torna a Sanremo e difende Ghali: Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso; Sanremo 2026, Michele Bravi: 'Per la prima volta mia mamma mi ha detto che bella canzone'; Prima o poi, Michele Bravi torna a Sanremo con un monologo cinematografico: Ho convinto Ilenia Pastorelli a dirigere il videoclip; Michele Bravi torna a Sanremo con Prima o poi: una ballata che non urla, ma resta - RECENSIONE.

Michele Bravi torna a Sanremo: «La mia canzone è un film ma la vita è più sporca»A Sanremo ha preso corpo la scenografia di Riccardo Bocchini in cui si muoveranno i trenta big, e presunti tali, del prossimo Festival. Michele Bravi, alla sua terza volta a Sanremo (dopo ... ilmattino.it

Sanremo 2026, Michele Bravi torna con Prima o poi: la canzone scelta (anche) grazie alla mammaMichele Bravi è tra i protagonisti di Sanremo 2026 con Prima o poi, un brano intimo e fragile che racconta il sentirsi fuori posto. Testo e significato. libero.it

A prescindere dalla sua presenza come co-conduttrice, in un modo o nell'altro Ilenia Pastorelli a Sanremo ci sarà. Porta la firma dell'attrice la regia del video di Prima o poi, la canzone che Michele Bravi presenterà in gara tra i big. Per Pastorelli si tratta di un d facebook

Michele Bravi, canto l'inadeguatezza e l'amore finito come in un film x.com