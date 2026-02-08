Metro Linea 1 da domani chiusura anticipata | orari e dettagli

Da domani, la Linea 1 della metropolitana chiude prima del solito. L’Anm ha deciso di anticipare le ultime corse per effettuare controlli, manutenzione e prove sul materiale rotabile. I pendolari dovranno adattarsi ai nuovi orari, che saranno comunicati con anticipo. La decisione mira a garantire una maggiore sicurezza e affidabilità del servizio.

Anm annuncia l’anticipo delle ultime corse della Linea 1 per verifiche, manutenzione e prove del materiale: tutte le informazioni utili per i viaggiatori. La Metro Linea 1 di Napoli anticiperà la chiusura serale per quattro giorni consecutivi. A comunicarlo è Anm, che informa gli utenti di una modifica temporanea al servizio per consentire attività di verifica e manutenzione in linea, oltre a prove sul materiale rotabile. L’intervento è programmato per lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio 2026. Dopo questi orari il servizio metropolitano sarà sospeso per consentire lo svolgimento delle attività tecniche previste. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Metro Linea 1, da domani chiusura anticipata: orari e dettagli Approfondimenti su Metro Linea1 Metro Linea 1, chiusura anticipata per tre giorni: gli orari Metro Linea 1, chiusura anticipata per quattro giorni: gli orari La metropolitana di Napoli interromperà il servizio sulla Linea 1 per quattro giorni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Metro Linea1 Argomenti discussi: Metro Linea 1, chiusura anticipata per quattro giorni: date e orari; Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; Napoli, la stazione Tribunale della metro Linea 1 apre a Pasqua: uscite in via Aulisio e Poggioreale; Napoli, tratta della metropolitana Linea 1 interrotta per il malore di un passeggero. Napoli, la stazione Tribunale della metro Linea 1 apre a Pasqua: uscite in via Aulisio e PoggiorealeManfredi: La stazione Tribunale della metro Linea 1 aprirà entro Pasqua, cioè all’inizio di aprile. fanpage.it Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata da 2 al 5 febbraioLinea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo dal 2 al 5 febbraio 2026: orari ultime corse e informazioni utili. napolike.it Linea Metro Arcobaleno - Soppressioni Il treno 2195 delle ore 19:30 da Aversa per Piscinola ed Il treno 2196 delle ore 19:45 da Piscinola per Aversa oggi sono soppressi facebook : per consentire attività di verifica in linea, oggi ` , anticipa le ultime corse: ore : ore : x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.