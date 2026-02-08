Messina senza sindaco | Basile si dimette città verso il commissariamento e nuove elezioni in primavera

Federico Basile si è dimesso, lasciando il Comune di Messina senza un sindaco. La decisione apre una crisi politica che potrebbe portare al commissariamento e a nuove elezioni già in primavera. La città si trova ora in una fase di incertezza, con i cittadini che aspettano di capire come si muoveranno le istituzioni.

Federico Basile, il sindaco di Messina, si è dimesso, aprendo una fase di incertezza politica e amministrativa per la città. L’annuncio, giunto inatteso, ha scatenato un’immediata reazione a Palazzo Zanca e in tutta la Sicilia, con una corsa agli sviluppi che preannuncia una campagna elettorale anticipata e un acceso dibattito sulle responsabilità e sulle prospettive future del capoluogo peloritano. La decisione del primo cittadino, formalmente non ancora irrevocabile, proietta Messina verso un periodo di commissariamento e, potenzialmente, verso il voto per l’elezione di un nuovo sindaco entro la primavera, con l’obiettivo di allineare la tornata elettorale con quelle di altri importanti comuni siciliani.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato che si dimetterà tra venti giorni.

Negli ultimi sette giorni si sono intensificate le discussioni sulla possibile candidatura o dimissioni del sindaco Basile, in un contesto influenzato dalle recenti criticità causate dal ciclone Harry tra la Ionica e la zona sud di Messina.

