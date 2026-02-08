Messina sconfitta in trasferta con Busto Arsizio | 3-1 e crescita a ostacoli per la squadra di Freschi

La squadra di Freschi perde 3-1 in trasferta contro Busto Arsizio. La partita si gioca alla “Soevis Arena” di Castellanza e vede il Gruppo Formula 3 Messina affrontare ancora una volta difficoltà nel tentativo di ribaltare il risultato. La sconfitta lascia margini di miglioramento, anche se la squadra mostra segnali di crescita, ma il cammino resta in salita.

La sconfitta brucia per il Gruppo Formula 3 Messina, che non è riuscita a ribaltare la Futura Giovani Busto Arsizio, cedendo in quattro set nella sfida disputata alla “Soevis Arena” di Castellanza. Un risultato amaro per le siciliane, che nonostante una reazione di carattere nel corso dell’incontro, non sono riuscite a contenere la grinta e l’efficacia delle avversarie, uscendo dal campo con un parziale di 3-1 (25-8, 25-21, 23-25, 25-20). Era l’8 febbraio 2026 quando le speranze di una vittoria esterna si sono infrante contro un muro avversario particolarmente solido, soprattutto nel primo e nell’ultimo parziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Busto Arsizio torna a vincere in casa superando Messina con un punteggio netto.

