Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione ha sorpreso molti, ma il consigliere comunale Salvo Caruso dice che si tratta di una scelta di responsabilità. Caruso spiega che questa mossa serve a rilanciare l’azione amministrativa e a dare nuovamente voce ai cittadini. La città ora attende di capire come si muoverà la politica locale in questa fase di crisi.

Il terremoto politico che scuote Messina ha visto oggi le dimissioni a sorpresa del sindaco Federico Basile, un atto che, secondo il consigliere comunale Salvo Caruso, lungi dall’essere un arretramento, rappresenta una “scelta di responsabilità” volta a rilanciare l’azione amministrativa e a restituire la parola ai cittadini. La decisione, giunta in un momento cruciale per il futuro della città, apre uno scenario inedito in vista delle elezioni comunali del 2026, con Basile stesso pronto a rimettersi in gioco per un nuovo mandato. L’uscita di scena del primo cittadino, seppur inattesa, è interpretata da Caruso come un gesto di tutela nei confronti di Messina, un tentativo di arginare il ritorno di vecchie figure politiche che, a suo dire, hanno già pesantemente gravato sulla città in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Messina Basile

La città di Messina si sveglia con la notizia delle dimissioni improvvise di Federico Basile, il sindaco.

Sabato, alle dieci del mattino, il sindaco di Messina, Federico Basile, salirà in conferenza stampa nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Messina Basile

Argomenti discussi: Modica (RG), il consigliere Caruso: Al Sacro Cuore situazione disastrosa, servono interventi urgenti e videosorveglianza.

Messina, il consigliere Caruso sulle dimissioni di Basile: scelta di responsabilitàLe dimissioni anticipate del Sindaco Federico Basile sono una scelta di responsabilità e non un passo indietro. Servono a ridare forza e piena agibilità politica all’azione amministrativa, rimettendo ... strettoweb.com

Messina, Caruso (FI) sulle dimissioni di Basile: irresponsabile offesa alle istituzioniLe dimissioni del sindaco Federico Basile sono un atto di gravità inaudita, che tradisce il dovere istituzionale e lo spirito di servizio che qualsiasi amministratore locale dovrebbe avere verso la p ... strettoweb.com

Momenti in TV - Radio. . Durante la 939^ puntata di Momenti in TV abbiamo ascoltato le dichiarazione di politici del territorio. La prima che vi riproponiamo è quella del consigliere provinciale di Messina Giuseppe Crisafulli, che è anche consigliere comuna facebook