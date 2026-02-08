Mesi di inerzia sulla Casa di Comunità di Monteluce

Da mesi la Casa di Comunità di Monteluce è ferma, senza progressi. Ora il Comune prova a cambiare l’impresa appaltatrice, sperando di sbloccare la situazione e mettere fine a un anno di stallo. La decisione arriva dopo tante settimane di attese e promesse non mantenute.

PERUGIA - "Provare a sostituire finalmente l'impresa appaltatrice è l’ultimo tentativo disperato per rimediare a un anno di inerzia. La Giunta si sveglia solo ora dal suo torpore perché ha capito che rischiamo di perdere definitivamente i 5,5 milioni del Pnrr." Così il consigliere regionale Nilo Arcudi commenta l’avvio dell’iter per l’individuazione di una nuova impresa per i lavori della Casa di Comunità di Monteluce. "I fatti sono impietosi – afferma Arcudi -: nonostante la consegna del cantiere avvenuta a febbraio 2025, i lavori sono rimasti in un blocco totale per mesi. Una situazione di stallo che avevo denunciato ufficialmente già lo scorso settembre con un’apposita interrogazione, mentre le istituzioni preferivano ignorare gli allarmi dei sindacati e della stampa locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

