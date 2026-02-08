Memoria senza tregua | Pasquale Campanello una storia che non passa

Ieri mattina a Mercogliano si è svolta una cerimonia speciale in una scuola. Non si è trattato di un discorso ufficiale o di un evento formale, ma di un momento più semplice, tra studenti e insegnanti, per ricordare Pasquale Campanello. La scuola si è riempita di immagini e ricordi di una storia che, nonostante il tempo passato, continua a vivere tra quelle mura.

A Mercogliano, ieri mattina, si è parlato di Pasquale Campanello. In una scuola. Non in una sala consiliare, non davanti a una targa, ma tra banchi e sedie, dove le cose o tengono oppure cadono a terra.Il docufilm e la normalità che si spezzaAll’Istituto Comprensivo, studentesse e studenti hanno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Mercogliano Scuola La memoria che vive ogni giorno: torna il Premio “Campanello” Il Premio “Campanello” celebra ogni anno l’impegno quotidiano, riconoscendo persone e iniziative che contribuiscono alla comunità. Mercogliano omaggia Pasquale Campanello:il ricordo di un uomo di valori Mercogliano ricorda Pasquale Campanello, morto l’8 febbraio del 1993. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. 33 anni dopo, restano nell’ombra mandanti ed esecutori dell’omicidio di Pasquale Campanello. La vedova, Antonietta Oliva, incontra gli studenti a Mercogliano: “Chi si è sporcato le mani di sangue, si faccia avanti". #vedova #campanello #omicidio facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.