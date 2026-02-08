Memoria senza tregua | Pasquale Campanello una storia che non passa
Ieri mattina a Mercogliano si è svolta una cerimonia speciale in una scuola. Non si è trattato di un discorso ufficiale o di un evento formale, ma di un momento più semplice, tra studenti e insegnanti, per ricordare Pasquale Campanello. La scuola si è riempita di immagini e ricordi di una storia che, nonostante il tempo passato, continua a vivere tra quelle mura.
A Mercogliano, ieri mattina, si è parlato di Pasquale Campanello. In una scuola. Non in una sala consiliare, non davanti a una targa, ma tra banchi e sedie, dove le cose o tengono oppure cadono a terra.Il docufilm e la normalità che si spezzaAll'Istituto Comprensivo, studentesse e studenti hanno.
33 anni dopo, restano nell’ombra mandanti ed esecutori dell’omicidio di Pasquale Campanello. La vedova, Antonietta Oliva, incontra gli studenti a Mercogliano: “Chi si è sporcato le mani di sangue, si faccia avanti". #vedova #campanello #omicidio facebook
