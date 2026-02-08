Meloni | nemico Paese chi contesta Giochi

Dopo il corteo di questa mattina a Milano contro i Giochi e la presenza di agenti ICE, Giorgia Meloni interviene sui social per difendere gli sforzi del governo. La premier scrive che migliaia di italiani lavorano affinché tutto funzioni, senza entrare nel dettaglio delle polemiche in corso. La manifestazione ha attirato un gran numero di persone, e la tensione resta alta tra chi sostiene i Giochi e chi li contesta.

8.35 Dopo il corteo a Milano contro i Giochi e la presenza di agenti ICE, la premier Meloni scrive sui social: "Migliaia e migliaia di italiani stanno lavorando perché tutto funzioni. Perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura e che sia ammirata e rispettata". "Poi ci sono i nemici dell'Italia, che manifestano'contro le Olimpiadi',facendo finire le immagini sulle tv di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato cavi per fermare i treni. Solidarietà a forze ordine e a chi vedrà il suo lavoro vanificato da questi delinquenti".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

