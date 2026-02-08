La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca chi ha partecipato agli scontri a Milano durante la protesta contro le Olimpiadi invernali. In un post sui social, Meloni definisce i manifestanti “nemici dell’Italia” e sottolinea che non si può tollerare la violenza. La sua posizione appare chiara: chi protesta in modo violento non rappresenta il Paese. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili dei disordini.

In un messaggio pubblicato sui social, Meloni ha richiamato il lavoro di chi sta operando per il buon funzionamento delle Olimpiadi, citando in particolare volontari e addetti ai servizi. Ha poi fatto riferimento agli episodi di danneggiamento delle linee ferroviarie avvenuti nelle stesse ore, sostenendo che questi atti abbiano contribuito a mettere in difficoltà la città e a vanificare l’impegno di molti. Gli scontri si sono verificati nel tardo pomeriggio, quando il corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi ha raggiunto alcune aree della città. Secondo quanto riportato, una parte dei manifestanti ha dato vita a momenti di tensione con le forze dell’ordine, con lanci di oggetti e l’uso di idranti e lacrimogeni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meloni sugli scontri contro le Olimpiadi: «Chi manifesta è nemico dell’Italia»

Approfondimenti su Meloni Olimpiadi

Scontri questa mattina a Milano, con alcuni manifestanti che si sono opposti alle Olimpiadi invernali.

La tensione esplode a Milano durante il corteo contro le Olimpiadi e la presenza dell’Ice in Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Meloni dopo gli scontri a Milano: “Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia”:

Ultime notizie su Meloni Olimpiadi

Argomenti discussi: Scontri Askatasuna a Torino, Meloni a opposizioni: Sulla sicurezza risoluzione unitaria; Scontri a corteo Milano contro Olimpiadi, Meloni: Nemici dell'Italia e degli italiani; Scontri a Torino, Bindi contro Meloni: Il governo non dà ordini alla magistratura, esiste l’obbligatorietà dell’azione penale. Su La7; Giorgia Meloni: Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia. E pubblica i video degli scontri a Milano.

Giorgia Meloni sugli scontri a Milano: Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'ItaliaLa premier ha scritto un post dopo gli scontri al Corvetto alla fine della manifestazione pacifica contro i Giochi ... tg.la7.it

Olimpiadi, Meloni sugli scontri a Milano: «Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'Italia. Solidarietà alla città»Il post sui social della premier Giorgia Meloni dopo gli scontri alla manifestazione che ha lambito il Villaggio Olimpico. Al Corvetto scontri con la polizia e lanci di pietre: in marcia erano cinquem ... milano.corriere.it

Giorgia Meloni sugli scontri a Milano: "Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia" Link nel primo commento facebook

Dopo aver accettato di tutto, dai dazi che mettono in ginocchio le nostre imprese agli impegni su armi, gas costosissimo e sconti di tasse ai giganti del web, nemmeno di fronte a una minaccia palese sul futuro della Groenlandia Meloni riesce a dire le cose per x.com