Meloni | Chi protesta contro le Olimpiadi danneggia l’Italia Il suo post

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato duramente sui social quanto accaduto a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi invernali. Meloni ha detto che chi protesta in modo violento danneggia l’Italia e ha espresso piena solidarietà alle forze dell’ordine e alla città. La sua presa di posizione arriva dopo i disordini di ieri, che hanno visto alcuni manifestanti scagliarsi contro le forze dell’ordine e danneggiare l’immagine della capitale lombarda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta duramente sui social dopo i disordini avvenuti a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi invernali, esprimendo piena solidarietà alle Forze dell'ordine e alla città e condannando le azioni dei manifestanti più violenti. Il messaggio della premier sui social. Secondo Meloni, in queste ore migliaia di italiani sono impegnati, spesso come volontari, per garantire il buon funzionamento delle Olimpiadi, con l'obiettivo di mostrare al mondo un Paese organizzato e credibile. A fronte di questo impegno, la premier contrappone il comportamento di chi scende in piazza contro i Giochi.

