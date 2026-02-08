Meghan Markle ha fatto il suo debutto senza Harry al galà di Beyoncé, sfoggiando un look da vera diva. Dopo il fallimento del suo show in tv, l’ex attrice ha deciso di non mollare e si è presentata con eleganza e sicurezza, attirando l’attenzione di tutti. La sua presenza ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, continua a voler rimanere sotto i riflettori.

Meghan Markle non si arrende dopo il flop del suo show in tv e senza Harry ci regala un look glamour che ha stregato tutti al galà di Beyonce. La duchessa di Sussex infatti non ha mai perso la sua passione per la moda e quando si tratta di stupire sul red carpet, puntando sull’outfit giusto, non sbaglia un colpo. Meghan Markle elegante in black&white. La moglie di Harry è stata fra i protagonisti più ammirati di Fifteen Percent Pledge, il galà di raccolta fondi organizzato in onore di Tina Knowles, la madre di Beyonce. Per l’occasione Meghan Markle ha sfoggiato sul tappeto rosso un abito senza spalline e con un lungo strascico firmato Harbison Studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle senza Harry al galà di Beyonce: il look da diva dopo il flop in tv

Approfondimenti su Meghan Markle

Meghan Markle ha recentemente suscitato attenzione con affermazioni riguardo a possibili richieste considerate eccessive per il suo ritorno nel Regno Unito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Meghan Markle

Argomenti discussi: Meghan Markle, la faida con Camilla non è mai finita: il rischio del ritorno in UK; Sta per uscire un nuovo documentario bomba sul principe Harry e Meghan Markle; Perché Kate Middleton è pronta a sfidare il principe William con una mossa (a dir poco) controversa; Che disastro per Meghan Markle, nessuno vuole le marmellate della duchessa.

Meghan Markle, look da diva al galà in onore della madre di Beyoncé. Ma si presenta senza HarryLook da diva e gran sorriso: Meghan Markle si è presentata da sola al gala annuale di raccolta fondi Fifteen Percent Pledge, a ... msn.com

Meghan Markle torna al Super Bowl con Harry dopo la figuraccia del 2024Meghan Markle potrebbe tornare sugli spalti del Super Bowl dopo la figuraccia del 2024 in cui erano attesi e non si sono presentati ... dilei.it

I profumi reali della Principessa Kate Middleton e di Meghan Markle: idee regalo per San Valentino con "Una Traccia di Regalità" Il viaggio di una giovane donna dalla magnificenza dei palazzi reali europei alle vette dell'alta società newyorkese. #Italia x.com

Meghan Markle lancia linea cioccolata per San Valentino, la prima tavoletta è per Harry Link articolo nel primo commento facebook