Megabox Vallefoglia vince il derby marchigiano | Bici trascina le pesaresi verso la salvezza Balducci in difficoltà
La Megabox Vallefoglia batte la Balducci in quattro set nel derby marchigiano di Serie A1. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria importante davanti a un pubblico numeroso e appassionato al Banca Macerata Forum. Bici ha guidato le pesaresi alla salvezza, mentre Balducci fatica a trovare la strada giusta.
La Megabox Vallefoglia ha superato la Balducci in quattro set, conquistando una vittoria significativa nel derby marchigiano di Serie A1, di fronte a un pubblico caloroso e numeroso che ha riempito il Banca Macerata Forum. L’incontro, valido per la decima giornata di ritorno del campionato, si è concluso con il punteggio di 1-3, proiettando le pesaresi verso una posizione più solida in classifica e lasciando le maceratesi a lottare per mantenere la distanza dalla zona retrocessione. La sfida, seguita da quasi 1500 spettatori, ha visto in campo due squadre determinate a prevalere, con la Megabox che ha saputo sfruttare al meglio la propria superiorità a muro e al servizio, elementi chiave che hanno determinato l’esito della partita.🔗 Leggi su Ameve.eu
