Mediaset contro Corona | 160 milioni di euro in causa e sospetti di manipolazione finanziaria con interessi USA

Mediaset ha deciso di rispondere a Fabrizio Corona citandolo in tribunale per 160 milioni di euro. L’azienda lo accusa di aver lanciato accuse infondate e di aver cercato di danneggiarla. Nel frattempo, sul tavolo ci sono anche sospetti di manipolazione del mercato finanziario e di interessi americani dietro le mosse di Corona. La vicenda si fa sempre più complicata e rischia di aprire un nuovo capitolo nella lotta tra i due.

Mediaset ha reagito con una causa civile da 160 milioni di euro alle accuse mosse da Fabrizio Corona, aprendo uno scenario complesso in cui emergono sospetti di manipolazione del mercato finanziario e possibili interessi americani nell'acquisizione del gruppo televisivo. La denuncia, presentata dall'azienda di Cologno Monzese, segue una serie di attacchi rivolti a figure chiave come Gerry Scotti, Pier Silvio e Marina Berlusconi, e ad altri volti noti dell'emittente, attacchi che secondo Mediaset miravano a destabilizzare l'azienda e a danneggiarne l'immagine. La vicenda, che si è intensificata nelle ultime settimane, ha assunto contorni ancora più oscuri con l'emersione di retroscena che ipotizzano una regia esterna, potenzialmente legata a gruppi statunitensi vicini all'amministrazione Trump.

