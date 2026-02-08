Maturità 2026 correzione prove scritte In alcuni indirizzi mancano due docenti per ogni area CSPI chiede al Ministero di chiarire

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) ha espresso un parere sulla correzione delle prove scritte dell’esame di maturità del 2026. In alcuni indirizzi, mancano due docenti per ogni area, e il CSPI chiede al Ministero di fare chiarezza sulla questione. La situazione preoccupa le scuole, che chiedono risposte rapide e soluzioni concrete.

Il CSPI nella seduta n. 159 del 5 febbraio 2026 ha espresso il prescritto parere su Schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito recante “Individuazione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte dell’esame di maturità”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Maturità 2026

Il Ministero ha convocato una riunione per discutere il nuovo schema di DM relativo alla correzione delle prove scritte dell’esame di maturità 2026.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato una riunione per discutere il decreto relativo alla correzione delle prove scritte della Maturità 2026 e alle modalità di individuazione delle aree disciplinari.

Ultime notizie su Maturità 2026

