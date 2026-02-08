Matilda De Angelis si è presa in giro sui social, scherzando sulla confusione con Mariah Carey durante la cerimonia delle Olimpiadi. L’attrice italiana ha scritto: «Please, call me Mariah», ironizzando sulla somiglianza tra le due e sulla gaffe che ha fatto il giro del web.

Una caption ironica, senza polemica, che gioca sulla gaffe del conduttore e direttore di RaiSport Paolo Petrecca, impegnato nella telecronaca della serata. Una delle tante imprecisioni che gli sono valse, nelle ore successive, numerose critiche e accuse di non essere stato all’altezza del ruolo ricoperto. Matilda De Angelis, però, ha scelto di prenderla con leggerezza. Oltre alla caption «Please, call me Mariah», ha pubblicato anche una story solo testo che recitava: «Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona. Sono pronta a dividerci anche i diritti d’autore di All I Want for Christmas. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matilda De Angelis scherza sulle cerimonia delle Olimpiadi: «Please, call me Mariah»

Dopo la gaffe di Paolo Petrecca, che le ha scambiato per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi, Matilda De Angelis ha deciso di rispondere.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

