Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey ironizza | Pronta a dividermi i diritti d’autore

Matilda De Angelis si è presa in giro da sola dopo essere stata scambiata per Mariah Carey durante la diretta delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina. La attrice ha scherzato sui social, scrivendo “Please, call me Mariah”, dopo l’errore della Rai, che l’ha fatta passare per la famosa cantante durante la telecronaca allo stadio San Siro. La battuta ha fatto sorridere i follower e ha messo fine alla gaffe in modo leggero.

Bologna, 68 febbraio 2026 – "Please, call me Mariah " (Chiamatemi Mariah, ndr). Così Matilda De Angelis sui suoi profili social ha ironizzato sulla gaffe fatta in diretta dalla Rai, durante la telecronaca della giornata inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, dallo stadio San Siro. Matilda De Angelis ironizza: "Pronta a dividermi i diritti d'autore con Mariah". Infatti, il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, finito al centro delle polemiche per le numerose inesattezze dette in onda durante il racconto della serata, aveva scambiato l'attrice bolognese per Mariah Carey. "Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona.

