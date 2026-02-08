Matilda De Angelis la reazione alla gaffe del direttore di Rai Sport | Chiamatemi Mariah

La giovane attrice Matilda De Angelis si è vista scambiare per Mariah Carey durante la cerimonia d'apertura di Milano Cortina 2026. Un commentatore della Rai, nel commentare l'evento, ha chiamato De Angelis “Mariah” senza rendersene conto. La scena ha fatto sorridere sui social, mentre lei ha preso la cosa con ironia. La gaffe ha acceso le discussioni su come vengono gestiti i commenti durante grandi eventi.

A due giorni dalla Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la lunga telecronaca della Rai continua a tenere banco sui social network e non solo. Tra le tante gaffe fatte da Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, una in particolare ha suscitato più ilarità di altre: l'aver scambiato Matilda De Angelis per l'ospite internazionale Mariah Carey, che si sarebbe esibita da lì a poco. La reazione dell'attrice italiana non si è fatta attendere. Matilda De Angelis, vincitrice del David di Donatello per la migliore attrice non protagonista e di ben due Nastri d'argento, è stata la prima a salire sul palco al centro dello stadio San Siro di Milano, sede principale della Cerimonia d'Apertura.

