Questa mattina il Matelica è partito alla volta di Urbino. Dopo due risultati utili di fila, un pareggio e una vittoria, la squadra punta a fare risultato anche in trasferta per salire in classifica. La trasferta è importante: i giocatori sanno che non possono sbagliare.

Il Matelica, forte di due risultati utili consecutivi (un pareggio a Chiesanuova e una vittoria interna con l’Osimana), affronta oggi la trasferta di Urbino. I "ducali" sono reduci dal 2-2 di Montefano e hanno un punto di ritardo rispetto alla formazione di Giuseppe Santoni. Una sfida che vale molto, dunque, ai fini della salvezza. Intanto, nell’anticipo del sabato, la jesina ha superato in casa il Montegranaro e i tre punti conquistati hanno permesso ai "leoncelli" di scavalcare il Matelica in classifica (26 punti contro i 25 dei biancorossi). I "calzaturieri", invece, restano dietro di due lunghezze (23 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Matelica. A Urbino con l’obiettivo di muovere la classifica

