MasterChef 15 | il genovese Alessandro viene svantaggiato ma resiste ed entra nella top 7

Alessandro Segantini, l’odontoiatra di 44 anni di Genova, ha di nuovo dimostrato di non arrendersi a MasterChef 15. Nonostante alcuni svantaggi, il concorrente si è distinto per la qualità dei piatti e ha conquistato la prova in esterna a squadre. Con questa vittoria, ha mantenuto la sua posizione tra i migliori e ora si prepara a sfidare le prossime puntate per arrivare in finale.

Si avvicina sempre di più la finale di MasterChef che andrà in onda il 26 febbraio: con l'eliminazione di Jonny e Dorella i concorrenti sono rimasti solo più sette, tutti più agguerriti che mai Ma andiamo per ordine: la prima prova della serata era una Mystery Box con un'ospite di eccezione, chef Jessica Rosval. La cuoca, canadese, allieva di Massimo Bottura con una stella Michelin e una stella verde Michelin, è arrivata in Italia anni fa e ha portato nella masterclass alcune delle tirocinanti del ristorante “Roots”, nove donne provenienti da diverse parti del mondo. “Roots” è prima di tutto un'associazione dedicata all'integrazione delle donne che Rosval ha fondato insieme a Caroline Caporossi nel 2020.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su MasterChef Genova

Alessandro Segantini, concorrente genovese di MasterChef 15, ha ottenuto riconoscimenti importanti nel corso del programma, tra cui una golden pin per aver preparato il miglior piatto in una delle puntate.

Nel primo episodio di MasterChef 15, trasmesso su Sky e Now, Alessandro Segantini, dentista di 44 anni di Genova, si è distinto nella prova della Green Mystery Box.

Ultime notizie su MasterChef Genova

