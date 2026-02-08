Master Giulio | dalla tv al suo ColMare | La trasmissione ha acceso la miccia

Dopo aver passato anni in televisione come bagnino, Giulio ha deciso di cambiare strada. La cucina lo ha conquistato, e MasterChef è stato il momento che gli ha fatto decidere di lasciare la maglia rossa e il fischietto. Ora, si dedica a preparare piatti, lasciando alle spalle il passato in spiaggia.

La cucina ha rapito il suo cuore e MasterChef è stato la "miccia" che gli ha fatto abbandonare definitivamente la maglia rossa e il fischietto da bagnino per indossare la casacca da cuoco. Il pisano Giulio Valtriani, classe 1988, concorrente di MasterChef Italia 14, da circa un anno è al timone della cucina di ‘ColMare’, il ristorante dello stabilimento balneare (di famiglia) "Il Grecale" a Marina di Pisa. Porta a tavola una proposta ambiziosa basata su una lavorazione sempre più rara: la frollatura di pesce. Nel suo menù lo stomaco di ombrina si trasforma in trippa pisana, i fegatini sono di ricciola, la salsiccia non è più di maiale ma di scorfano e tonno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

