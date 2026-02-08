Marta Curato e Ilaria Leoni, due giovani di Montegiorgio, hanno vissuto in prima persona l’emozione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. Hanno assistito da vicino a uno degli eventi più seguiti al mondo, un’esperienza che ricorderanno per sempre.

Le emozioni uniche e indimenticabili di partecipare alla cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali, questo l’esperienza di giovanissime montegiorgesi che hanno vissuto in prima persona uno degli eventi sportivi più seguiti a livello mondiale. Si chiamano Marta Curato nata a Montegiorgio che oggi lavora come ingegnere energetico a Milano, che venerdì sera ha portato la bandiera della Slovacchia nella sfilata di apertura allo stadio San Siro di Milano in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina, insieme a lei c’era anche Ilaria Leoni anche lei montegiorgese e anche lei ingegnere che invece ha vestito il ruolo di mascherina portando il cartello apri fila delle delegazioni di Cipro e Venezuela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marta Curato e Ilaria Leoni alle Olimpiadi

È stata inaugurata la Galleria Marta, nuova sede dell'archivio Alfonso Leoni.

A Faenza nasce la Galleria Marta, sede dell'archivio Alfonso Leoni.

