Marta Curato e Ilaria Leoni alle Olimpiadi

Le emozioni uniche e indimenticabili di partecipare alla cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali, questo l’esperienza di giovanissime montegiorgesi che hanno vissuto in prima persona uno degli eventi sportivi più seguiti a livello mondiale. Si chiamano Marta Curato nata a Montegiorgio che oggi lavora come ingegnere energetico a Milano, che venerdì sera ha portato la bandiera della Slovacchia nella sfilata di apertura allo stadio San Siro di Milano in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina, insieme a lei c’era anche Ilaria Leoni anche lei montegiorgese e anche lei ingegnere che invece ha vestito il ruolo di mascherina portando il cartello apri fila delle delegazioni di Cipro e Venezuela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

