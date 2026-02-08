Maripan gela il debutto di Paratici | la Fiorentina spreca il Torino la riprende al 92?

Fabio Paratici si presenta al Franchi con il suo nuovo ruolo, ma il debutto alla Fiorentina non va come sperava. La squadra viola spreca un’occasione importante di portare a casa i tre punti, e il Torino trova il gol dell’1-1 al 92’, rovinosamente rimontando nei minuti finali. La partita si conclude con un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, che avrebbero potuto chiudere in vantaggio e mettere quasi al sicuro il risultato.

Il debutto di Fabio Paratici al Franchi si trasforma in un pomeriggio di amara riflessione per la Fiorentina, che vede sfumare una vittoria fondamentale nella corsa salvezza proprio sul traguardo. Sabato 7 febbraio, nell'anticipo della ventiquattresima giornata, i viola si sono fatti bloccare sul 2-2 da un Torino mai domo, capace di rispondere al ribaltone lampo firmato da Solomon e Kean con un colpo di testa di Maripan in pieno recupero. Un pareggio che gela Firenze e conferma le parole del neo dirigente gigliato: «La squadra dovrà continuare a soffrire fino alla fine per arrivare alla salvezza».

