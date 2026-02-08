Il Torino torna a casa con un punto dopo il pareggio 2-2 a Firenze. Maripan, difensore e capitano, ha parlato a fine partita, sottolineando l’unione del gruppo. Ha detto che tutti i giocatori lottano insieme e che la panchina non è un punto di forza o di debolezza. La squadra ha mostrato determinazione e compattezza, anche in una partita difficile.

Nel posticipo di Serie A tra Fiorentina e Torino, terminato 2-2, emerge l’analisi di un capitano impegnato a guidare la squadra nel momento di maggiore difficoltà. Il difensore ha contribuito con un gol decisivo di testa a circa 180 secondi dal fischio finale, ma ha posto l’accento sulla necessità di rimanere uniti, valorizzando il lavoro collettivo e la reazione del gruppo di fronte a una stagione caratterizzata da alti e bassi. Durante i 90 minuti la squadra ha mostrato momenti di qualità nel primo tempo, ma ha affrontato una fase di controllo del ritmo avversario nella parte finale. Maripán ha descritto l’esito come frutto di una partita equilibrata, in cui il contributo personale ha segnato una svolta significativa, pur riconoscendo che l’andamento non è stato lineare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Maripan esalta il gruppo del Torino: «Lottiamo tutti insieme, panchine niente di straordinario»

Approfondimenti su Fiorentina Torino

Guillermo Maripán si presenta in conferenza stampa dopo il pari contro la Fiorentina.

Una serata di emozioni al Manuzzi, dove il Cesena ha sfoderato una straordinaria reazione, recuperando uno svantaggio doppio contro il Mantova.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

Maripan va oltre gli errori: gol decisivo e rivincita personaleMaripan era reduce da due panchine di fila contro Lecce e Inter, contro la Fiorentina è tornato titolare e ha segnato il gol del 2-2 ... toro.it

Napoli e Roma piazzano il doppio colpo a poche ore dalla chiusura del calciomercato Chi vi esalta di più in ottica Fantacalcio facebook