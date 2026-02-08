Maria Antonietta e Colombre sono insieme da molti anni. Si sono conosciuti ai tempi delle scuole e hanno condiviso passione per la musica, aprendo negozi di dischi e salendo sul palco dell’Ariston. La loro vita privata rimane però abbastanza riservata: non si sa se siano sposati o abbiano figli, ma quello che è certo è il forte legame che li unisce da sempre.

Dagli esordi tra i banchi di scuola e i negozi di dischi fino all'Ariston, ecco la storia della coppia più intima della musica italiana. Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere sul palco del Festival di Sanremo una delle coppie più autentiche e riservate della scena contemporanea: Maria Antonietta e Colombre. Non si tratta solo di una collaborazione professionale nata per esigenze discografiche, ma del coronamento di un percorso di vita condiviso che dura da ben quindici anni.

Maria Antonietta e Colombre stanno insieme? Sono sposati? Hanno figli? Ecco la loro vita privata

Maria Antonietta e Colombre al Festival: «Frullatore Sanremo? Meglio affrontarlo insieme». I due sono una coppia nella vita ma non sono un duo, il loro percorso non ha niente a che vedere con quello dei Coma_Cose

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: «Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l'amore, la nostra è una canzone politica». Debuttano al Festival con La felicità e basta, e qui parlano di coppia senza favole, di ego e di tempo, del palco dell'Ariston e dei paragoni inevitabili - da Al Bano e Romina ai Coma_Cose

Sanremo 2026. Maria Antonietta & Colombre: l'amore è una "Luna di Miele" dalle Marche all'Ariston