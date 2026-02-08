Marco Tamburro porta l’arte olimpica tra Milano e Cortina con la mostra Eyes to the Sky

Marco Tamburro porta l’arte olimpica tra Milano e Cortina con una mostra che si intitola “Eyes to the Sky”. Le sue opere, esposte sul fronte del Padiglione 6 dell’Ospedale Niguarda, sono un’esplosione di colori e energia. Ventisette metri di pittura che sembrano puntare verso il cielo di Milano, catturando l’attenzione di chi passa davanti. La mostra mette in mostra l’entusiasmo e la passione dell’artista, che con i suoi quadri cerca di trasmettere la voglia di guardare sempre più in alto.

Sul fronte del Padiglione 6 dell'Ospedale Niguarda, ventisette metri di pura energia pittorica si ergono verso il cielo di Milano. Cinque rubinetti monumentali da cui sgorga acqua colorata che si trasforma nei celebri cerchi olimpici, mentre nella parte inferiore l'esplosione cromatica su sfondo nero cattura lo sguardo dei passanti. È "Apri alla Vita", il murale che Marco Tamburro ha realizzato lo scorso novembre come tributo alle Olimpiadi invernali, primo tassello di un progetto espositivo più ampio. Due città, un'unica visione artistica. Dal 5 febbraio al 7 marzo 2026, la mostra personale "Eyes to the Sky" inaugura simultaneamente alla Fabbrica Eos Gallery di Milano e alla Galleria Luigi Proietti di Cortina d'Ampezzo.

