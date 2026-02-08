Marco Bettali alla ricerca del vero Alcibiade

Marco Bettali si mette in viaggio per scoprire chi fosse davvero Alcibiade. Lo scrittore italiano si confronta con i libri e le interpretazioni più diverse, cercando di andare oltre le immagini di avventuriero che spesso lo circondano. Bettali vuole capire cosa ci dice la storia su questa figura antica, tra politica e coraggio, senza lasciarsi ingabbiare dai sottotitoli e dalle etichette. Il suo obiettivo è restituire un’immagine più autentica di un personaggio che, ancora oggi, suscita interesse e domande.

Saggi «Alcibiade e la democrazia ateniese. Storia di una relazione pericolosa», da Carocci I libri su Alcibiade si distinguono per i loro sottotitoli. Nell'edizione italiana del profilo scritto da Jacqueline de Romilly (Garzanti, 1997) Alcibiade è detto Un avventuriero in una democrazia in crisi: l'originale francese, più nettamente, evocava Les dangers de l'ambition (de Fallois, 1995). Per Cinzia Bearzot (Salerno 2021) era invece Il leone della democrazia ateniese, caratterizzato, in termini divergenti, come Stratega, politico, avventuriero. Peter Rhodes, accentuando la paradossalità di Alcibiade, lo definì Athenian Playboy, General and Traitor (Pen and Sword Books, 2011, non tradotto in italiano).

