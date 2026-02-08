Mantova salva la partita al 95? | vittoria 2-1 sul Bari nella lotta salvezza Decisivo il gol di Mancuso

Il Mantova ha battuto il Bari al 95’ minuto, portando a casa una vittoria importante nella corsa per evitare la retrocessione. Decisivo si è rivelato il gol di Mancuso, che ha deciso il match all’ultimo secondo. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con i padroni di casa che sono riusciti a resistere e a conquistare tre punti fondamentali.

Il Mantova ha piegato la resistenza del Bari al 95’ minuto, conquistando una vittoria fondamentale nella lotta per la salvezza con un punteggio di 2-1. La partita, disputata sabato 7 febbraio 2026 al Martelli, ha visto i padroni di casa prevalere grazie a una rete decisiva di Mancuso nel recupero, scatenando l’esultanza dei tifosi e gettando nello sconforto la squadra di Longo. Il gol ha concluso una contesa combattuta, caratterizzata da un’alternanza di emozioni e da una strenua difesa da parte del portiere biancorosso, Cerofolini, che però non ha potuto nulla di fronte all’acuto finale dei lombardi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Mantova Bari Mantova-Bari 2-1: Mancuso condanna i biancorossi al 95' Il Bari subisce una sconfitta pesante sul campo del Mantova. Mancuso allo scadere: il Mantova batte 2-1 il Bari e si tira fuori dalla zona retrocessione Il Mantova trova la vittoria nel recupero grazie a un gol di Mancuso allo scadere. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mantova Bari Argomenti discussi: Il Bari perde a Mantova al 94?; Pescara-Mantova, le pagelle: Brosco, errori determinanti. Letizia brilla, Meazzi super; Pescara-Mantova 2-2, le pagelle dei biancazzurri; Bari-Palermo: si salva Rao, la difesa crolla nella ripresa. Mantova-Bari: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Mantova-Bari di Sabato 7 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net DIRETTA/ Mantova Bari (risultato finale 2-1): va a segno Mancuso! (Serie B, 7 febbraio 2026)Diretta Mantova Bari streaming video tv: delicatissima sfida salvezza al San Nicola tra due squadre che sono penultime in classifica. ilsussidiario.net Fare rete per salvare vite Avis Provinciale Mantova OdV e ASST uniscono le forze per incrementare la raccolta di plasma: un gesto semplice che può fare la differenza per molti pazienti. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.