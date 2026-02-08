Il Manchester City batte il Liverpool ad Anfield Road e mantiene la testa della classifica. La partita si è giocata a ritmo elevatissimo, con continui capovolgimenti di fronte. Alla fine, sono i Citizens a uscire con i tre punti, grazie a una prestazione combattiva e determinata. I Reds, invece, si sono scontrati con un avversario agguerrito e non sono riusciti a trovare il gol che avrebbe potuto riaprire la sfida.

Il venticinquesimo turno della Premier League si chiude con una sfida dai ritmi elevatissimi tra Liverpool e Manchester City, disputata ad Anfield Road e contrassegnata da una rimonta intensa nei minuti finali. Dominik Szoboszlai rompe gli equilibri con una punizione magistrale che sembrava indirizzare la partita verso i Reds, lasciando intravedere una serata positiva per la squadra di casa. La risposta dei campioni in carica è stata pronta e senza esitazioni. Bernardo Silva ha pareggiato con una giocata di classe, riportando l’incontro sui binari della parità. Poco dopo, Erling Haaland ha concretizzato un rigore, chiudendo la partita e completando la rimonta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Manchester City ribalta il Liverpool e tiene la vetta: il racconto della sfida

Il Manchester City ottiene una vittoria importante contro il Liverpool.

Recenti dichiarazioni di Arne Slot suggeriscono che il Liverpool dovrebbe focalizzarsi sul proprio percorso, senza necessariamente preoccuparsi della posizione di Arsenal e Manchester City in classifica.

EL MANCHESTER CITY DESTROZÓ AL LIVERPOOL CON HAALAND Y DOKU A LA CABEZA. GRAN NICO. ¿IMPARABLES

