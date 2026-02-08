Manchester City ribalta il Liverpool e tiene la vetta | il racconto della sfida

Il Manchester City batte il Liverpool ad Anfield Road e mantiene la testa della classifica. La partita si è giocata a ritmo elevatissimo, con continui capovolgimenti di fronte. Alla fine, sono i Citizens a uscire con i tre punti, grazie a una prestazione combattiva e determinata. I Reds, invece, si sono scontrati con un avversario agguerrito e non sono riusciti a trovare il gol che avrebbe potuto riaprire la sfida.

Il venticinquesimo turno della Premier League si chiude con una sfida dai ritmi elevatissimi tra Liverpool e Manchester City, disputata ad Anfield Road e contrassegnata da una rimonta intensa nei minuti finali. Dominik Szoboszlai rompe gli equilibri con una punizione magistrale che sembrava indirizzare la partita verso i Reds, lasciando intravedere una serata positiva per la squadra di casa. La risposta dei campioni in carica è stata pronta e senza esitazioni. Bernardo Silva ha pareggiato con una giocata di classe, riportando l’incontro sui binari della parità. Poco dopo, Erling Haaland ha concretizzato un rigore, chiudendo la partita e completando la rimonta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

