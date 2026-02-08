Mamma ho perso l’aereo | archiviata l’accusa di favoreggiamento della prostituzione contro Daniel Stern

La procura ha deciso di archiviare l’accusa di favoreggiamento della prostituzione contro Daniel Stern. La decisione arriva dopo che le indagini sull’episodio avvenuto qualche settimana fa in un hotel in California sono state concluse. La star del film “Mamma, ho perso l’aereo” può tirare un sospiro di sollievo.

Cadono le accuse nei confronti della star del classico natalizio di Chris Columbus, dopo quanto avvenuto qualche settimana fa in un hotel in California. È stata archiviata l'accusa di favoreggiamento della prostituzione a Daniel Stern, star di Mamma, ho perso l'aereo. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, l'Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Ventura ha ritirato l'accusa. Stern era stato accusato di aver preso parte o di aver accettato di prendere parte ad attività di prostituzione in seguito ad un episodio avvenuto a dicembre. Un rappresentante dell'ufficio del procuratore ha spiegato il motivo dell'archiviazione con il corretto svolgimento della procedura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

