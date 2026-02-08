Francesca Lollobrigida diventa simbolo di una nuova generazione di atlete. La mamma d'oro ha portato a casa tre medaglie, dimostrando che si può essere mamma e campionessa allo stesso tempo. La sua vittoria è un esempio concreto di come si possa conciliare famiglia e sport, senza compromessi. Un risultato che fa sognare l’Italia e rompe gli schemi tradizionali.

Che spot perfetto per l’Italia in crollo demografico la Lollo con in braccio il piccolo Tommaso, due anni e mezzo, che questa notte avrà una medaglia d’oro da titillare al posto del peluche. Usciamo subito dalla retorica, non è che le donne non sappiano già che possono diventare mamme e ritornare a fare il proprio mestiere come e meglio di prima, se non ci riescono è solo perché sono ancora e sempre lasciate sole senza adeguate reti di supporto, in casa e fuori (un anno fa a Parigi, per dire, è comparso per la prima volta uno spazio nursery al Villaggio). Nella vita e nello sport. Dove la maternità è stata a lungo raccontata come una sospensione, una parentesi che diventava un punto fermo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mamma d'oro e campionessa straordinaria: la favola di Lollobrigida è un segnale di modernità

Francesca Lollobrigida passa dall’argento di Pechino 2022 all’oro di Milano Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri a Milano Cortina 2026.

