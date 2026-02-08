Mamma d' oro e campionessa straordinaria | la favola di Lollobrigida è un segnale di modernità

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Lollobrigida diventa simbolo di una nuova generazione di atlete. La mamma d'oro ha portato a casa tre medaglie, dimostrando che si può essere mamma e campionessa allo stesso tempo. La sua vittoria è un esempio concreto di come si possa conciliare famiglia e sport, senza compromessi. Un risultato che fa sognare l’Italia e rompe gli schemi tradizionali.

Che spot perfetto per l’Italia in crollo demografico la Lollo con in braccio il piccolo Tommaso, due anni e mezzo, che questa notte avrà una medaglia d’oro da titillare al posto del peluche. Usciamo subito dalla retorica, non è che le donne non sappiano già che possono diventare mamme e ritornare a fare il proprio mestiere come e meglio di prima, se non ci riescono è solo perché sono ancora e sempre lasciate sole senza adeguate reti di supporto, in casa e fuori (un anno fa a Parigi, per dire, è comparso per la prima volta uno spazio nursery al Villaggio). Nella vita e nello sport. Dove la maternità è stata a lungo raccontata come una sospensione, una parentesi che diventava un punto fermo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mamma d oro e campionessa straordinaria la favola di lollobrigida 232 un segnale di modernit224

© Gazzetta.it - Mamma d'oro e campionessa straordinaria: la favola di Lollobrigida è un segnale di modernità

Approfondimenti su Lollobrigida Campionessa

Chi è Francesca Lollobrigida, dall’argento di Pechino all’oro di casa: mamma, campionessa, leggenda

Francesca Lollobrigida passa dall’argento di Pechino 2022 all’oro di Milano Cortina 2026.

NON È UN FILM! Francesca Lollobrigida nell’Olimpo! Leggendario oro nei 3000 metri, campionessa olimpica!

Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri a Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lollobrigida Campionessa

Argomenti discussi: Un oro bello... di mamma: Francesca Lollobrigida pensa di avere qualcosa in più e lo ha dimostrato alle Olimpiadi · Pattinaggio di velocità a; Milano Cortina, Lollobrigida e l'oro da mamma: Adesso un altro figlio; Lollobrigida mamma d'oro! La corsa col tricolore e l'abbraccio col figlio; Francesca Lollobrigida, mamma d'Oro: 'Non c'è emozione più bella di vedere tuo figlio sugli spalti'.

mamma d oro eMilano Cortina, Lollobrigida e l'oro da mamma: Adesso un altro figlioL'azzurra, tornata alle gare dopo la nascita di Tommaso, trionfa nel pattinaggio velocità ... adnkronos.com

mamma d oro eFrancesca Lollobrigida, una mamma d’oro: Più forte con mio figlioMilano Cortina per me rappresentava l’occasione di dimostrare che si può essere mamma e vincere una medaglia d’oro, che si può essere ancora più forti ... sportal.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.