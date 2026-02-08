Maltrattamenti in famiglia la sentenza | La violenza prosegue anche se lui se ne va di casa
La sentenza chiarisce che lasciare la casa di famiglia non interrompe automaticamente la relazione coniugale. Anche se l'aggressore si allontana, la violenza può continuare, e il contesto familiare resta. La decisione si basa su un caso in cui il reato di maltrattamenti si è protratto anche dopo l’uscita dell’uomo dalla casa.
L'allontanamento dalla casa familiare non equivale all'interruzione definitiva della relazione coniugale o di convivenza, e quindi non determina automaticamente la cessazione del contesto familiare in cui si verifica il reato di maltrattamenti in famiglia.È quanto hanno stabilito i giudici della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, VIOLA L'ALLONTANAMENTO DA CASA: ARRESTATO
