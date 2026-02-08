Maltrattamenti in famiglia la sentenza | La violenza prosegue anche se lui se ne va di casa

Da perugiatoday.it 8 feb 2026

La sentenza chiarisce che lasciare la casa di famiglia non interrompe automaticamente la relazione coniugale. Anche se l'aggressore si allontana, la violenza può continuare, e il contesto familiare resta. La decisione si basa su un caso in cui il reato di maltrattamenti si è protratto anche dopo l’uscita dell’uomo dalla casa.

L'allontanamento dalla casa familiare non equivale all'interruzione definitiva della relazione coniugale o di convivenza, e quindi non determina automaticamente la cessazione del contesto familiare in cui si verifica il reato di maltrattamenti in famiglia.È quanto hanno stabilito i giudici della.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

