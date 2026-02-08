Questa mattina Roma si sveglia sotto una pioggia intensa che provoca allagamenti in diverse zone. Le strade si sono allagate rapidamente, costringendo alcuni automobilisti a uscire dai veicoli e creando disagi al traffico. Numerose vie sono state chiuse per motivi di sicurezza e i cittadini segnalano difficoltà negli spostamenti. La pioggia non dà tregua e le autorità invitano alla prudenza.

Pioggia intensa sulla Capitale. Da questa mattina, Roma è stata colpita da condizioni meteorologiche avverse, con diversi allagamenti stradali segnalati dai cittadini, che interessano sia il centro che la periferia della città. La situazione del traffico è fortemente compromessa su via della Batteria di Porta Furba, a Sud della città, dove si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni a causa di un allagamento della carreggiata. Tratti stradali chiusi e rallentamenti. Inoltre, un tratto di via del Fontanile di Carcaricola è stato chiuso al traffico sempre a causa di un allagamento. Anche sulla diramazione Roma Sud dell’autostrada A1 si procede con cautela, a causa delle forti piogge che stanno interessando la zona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maltempo: pioggia intensa a Roma, allagamenti, strade chiuse e disagi al traffico

Approfondimenti su Roma Maltempo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Maltempo

