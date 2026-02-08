Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 9 febbraio | le regioni a rischio

Domani le regioni del Sud rischiano forti temporali e piogge intense. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla che coinvolge Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Le condizioni meteo sono in peggioramento e le autorità invitano alla prudenza.

Piogge e temporali domani sulle regioni meridionali. La Protezione Civile ha valutato per lunedì 9 febbraio una nuova allerta meteo gialla su Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

