Malfunzionamento delle piattaforme digitali nelle gare pubbliche il principio Anac sulla tutela della partecipazione
Le piattaforme digitali usate nelle gare pubbliche continuano a mostrare problemi di funzionamento. Questa situazione blocca spesso le procedure e crea difficoltà per le aziende che vogliono partecipare. L’Anac insiste sul fatto che il corretto funzionamento di questi sistemi è fondamentale per garantire a tutti di poter concorrere in modo leale e trasparente.
Il corretto funzionamento delle piattaforme telematiche rientra tra le condizioni essenziali per garantire l'effettiva partecipazione alle procedure di gara. In presenza di anomalie tecniche accertate, la stazione appaltante è tenuta ad adottare misure idonee a evitare pregiudizi per gli operatori economici.
Equo compenso e gare pubbliche, Anac richiama le stazioni appaltanti: servizi gratuiti non ammissibili
L’Autorità nazionale anticorruzione ha richiamato le stazioni appaltanti su una questione importante.
A Ostia una giornata di studi sulla tutela delle finanze pubbliche
