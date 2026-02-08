Malfunzionamento delle piattaforme digitali nelle gare pubbliche il principio Anac sulla tutela della partecipazione

Le piattaforme digitali usate nelle gare pubbliche continuano a mostrare problemi di funzionamento. Questa situazione blocca spesso le procedure e crea difficoltà per le aziende che vogliono partecipare. L’Anac insiste sul fatto che il corretto funzionamento di questi sistemi è fondamentale per garantire a tutti di poter concorrere in modo leale e trasparente.

Il corretto funzionamento delle piattaforme telematiche rientra tra le condizioni essenziali per garantire l’effettiva partecipazione alle procedure di gara. In presenza di anomalie tecniche accertate, la stazione appaltante è tenuta ad adottare misure idonee a evitare pregiudizi per gli operatori economici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Gare Pubbliche Equo compenso e gare pubbliche, Anac richiama le stazioni appaltanti: servizi gratuiti non ammissibili L’Autorità nazionale anticorruzione ha richiamato le stazioni appaltanti su una questione importante. A Ostia una giornata di studi sulla tutela delle finanze pubbliche Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gare Pubbliche Argomenti discussi: Il guasto tecnico a Sky lascia i tifosi della Bundesliga senza trasmissione e genera un’ondata di lamentele in Germania; Air India mette a terra un Dreamliner dopo il rapporto su un possibile difetto dell'interruttore del carburante su un volo Londra-Bengaluru. Legittimità della riapertura dei termini di gara per malfunzionamento della piattaforma telematica1. Legittimità della riapertura dei termini di gara per malfunzionamento della piattaforma Il Tar Firenze, Sezione IV, del 17/02/2025, n. 266, si è pronunciato sulla legittimità della riapertura dei ... diritto.it Ospedali Marche in tilt per malfunzionamento della nuova cartella clinica elettronica. Cimo: «Necessario intervento immediato»Ospedali Marche in tilt per malfunzionamento della nuova cartella clinica elettronica. Cimo: «Necessario intervento immediato». Il sindacato dei medici ... corriereadriatico.it Si è verificato un problema tecnico nel Portale Genitori adibito all’iscrizione e al rinnovo al servizio Trasporto scolastico. I tecnici della piattaforma stanno risolvendo il malfunzionamento e si invitano i genitori ad effettuare l’operazione nei prossimi giorni. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.