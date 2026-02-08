Malagò spiega i benefici economici di Milano Cortina 2026 | Valore aggiunto di 5 miliardi

Giovanni Malagò annuncia che le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 porteranno un valore economico di 5 miliardi di euro. Il presidente del Coni spiega che l’evento creerà posti di lavoro e porterà benefici anche alle imprese locali. Malagò è convinto che i giochi avranno un impatto positivo sulla città e sulla regione, anche dopo la fine delle competizioni.

Giovanni Malagò non ha dubbi. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno un successo dentro e fuori gli impianti sportivi. Il Presidente della Fondazione è infatti convinto degli enormi introiti che genereranno i Giochi nel territorio italiano, prendendo come punto di riferimento una serie di studi di ricerca svolti in ambito universitario. Non a caso, intercettato dalla testata Milano Finanza, l’ex Presidente del CONI ha posto l’accento sui benefici economici scaturiti dalla rassegna a cinque cerchi: “ Sarà un successo – ha detto Malagò – A livello economico ci saranno nell’immediato formidabili benefici per il Paese: ci sono studi di tre Università che indicano valori tra 5,2 e 5,5 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 36. 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano-Cortina 2026 si preannuncia come un evento di grande rilevanza per l’Italia, con benefici economici stimati superiori ai 4 miliardi di euro, tra effetti diretti e indiretti.

Malagò Milano-Cortina un unicum nella storia dei Giochi, benefici per l'Italia

Malagò (Fondazione Milano Cortina): dalle Olimpiadi benefici per l'Italia. Oltre 5 miliardi di valore aggiunto

