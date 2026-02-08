Magie risse e tanto rancore | i 60 anni di Hristo Stoichkov

Hristo Stoichkov compie 60 anni e il suo passato resta fatto di luci e ombre. La sua carriera ha visto momenti di grande talento, ma anche risse e rancori che non si sono mai sopiti. Un campione che ha saputo recitare bene la parte del cattivo, lasciando un segno indelebile nel calcio e nella memoria di molti tifosi.

Nel momento preciso in cui gli venne consegnato il Pallone d'oro Hristo Stoichkov - che oggi compie sessant'anni - si manifestò in tutta la sua adorabile strafottenza, caratteristica che teneva in campo, con le sue pose da califfo, e fuori, quando si comportava allo stesso modo, poggiando la sua straordinaria sicumera sul piedistallo della boria. Per non fraintendere, qui si dice di un campione, in ogni caso, il miglior giocatore bulgaro di sempre, un fenomenale stoccatore dotato di un mancino al fulmicotone. Certo, il carattere era luciferino e gli atteggiamenti da bullo, la rissa era la modalità preferita di espressione.

