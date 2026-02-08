Madonnetta | sfida all’Albianese nel clima positivo post-torneo Fop impegno e solidarietà in campo

La Madonnetta si prepara a scendere in campo contro l’Albianese domenica alle 15:00. È la 14ª giornata del campionato di Seconda Categoria ligure, girone F. La squadra locale vuole continuare il momento positivo e mantenere alta la concentrazione. La sfida promette battaglia, con l’obiettivo di ottenere i tre punti e rinforzare la posizione in classifica. I giocatori sono motivati e pronti a mettere in campo impegno e solidarietà.

La Madonnetta si prepara ad affrontare l'Albianese domenica pomeriggio, alle ore 15:00, nel contesto della 14ª giornata del campionato di Seconda Categoria ligure, girone F. L'incontro si svolgerà presso lo stadio "Luigi Camaiora" di Santo Stefano Magra, con l'arbitraggio affidato al signor Chiappini. Questa sfida assume una rilevanza particolare per la squadra di casa, non solo per l'importanza dei punti in palio nella lotta per la classifica, ma anche per il clima positivo che si respira nell'ambiente, alimentato dal recente successo del torneo benefico "Un calcio alla Fop". L'evento, che ha visto la partecipazione di giovani atleti delle annate 2017 e 2020, ha rappresentato un momento di forte aggregazione e solidarietà, attirando l'attenzione e il sostegno di autorità e rappresentanti dell'organizzazione nazionale Fop Italia, impegnata nella lotta contro la Fibrodisplasia ossificante progressiva.

