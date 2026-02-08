Macerata-Loreto il 13 giugno | partenza dall’Helvia Recina

La 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi tra Macerata e Loreto si terrà sabato 13 giugno. La partenza avverrà dall’Helvia Recina, con centinaia di persone pronte a camminare insieme verso il santuario. La giornata si preannuncia intensa, con i pellegrini che si preparano a vivere un momento di fede e condivisione lungo il percorso.

La 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata – Loreto si svolgerà sabato 13 giugno con partenza dallo stadio Helvia Recina. Non più quindi dal centro fiere. L’inizio della messa è fissato alle 20.30. Verso le 22.30 i pellegrini lasceranno lo stadio e si incammineranno alla volta di Loreto. Il percorso, di circa 27 chilometri, è scandito da momenti di preghiera, canti, letture, testimonianze e si snoda attraverso vari centri urbani dell’hinterland maceratese. La prima tappa è prevista per la mezzanotte all’altezza di Sambucheto, per l’ Adorazione eucaristica davanti alla chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

