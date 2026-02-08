Macerata ko a testa alta Prata la spunta in 4 set

Macerata perde in casa contro Prata di Pordenone in quattro set. La squadra locale ha combattuto, ma alla fine ha dovuto cedere il passo agli avversari, che hanno vinto la partita con determinazione. La partita è stata dura e combattuta, con i padroni di casa che hanno dato tutto fino alla fine.

Macerata 1 Prata di Pordenone 3 BANCA FISIOMED: Zhelev 7, Diaferia 10, Novello 12, Karyagin 12, Fall 4, Pedron 3, Gabbanelli (l), Dolcini (l), Garello, Maccarone 2, Fabi, Becchio. Ne. Talevi. All. Giannini. TINET PRATA DI PORDENONE: Katalan 8, Alberini 2, Terpin 20, Fusaro 11, Gamba 16, Ernastowicz 14, Benedicenti (l), Bruno, Meneghel. Ne Sist, Pillon, Aiello (l), Umek. All. Di Pietro. Arbitri: Venturi e Cruccolini. Parziali: 17-25, 25-23, 20-25, 24-26. Ce la mette tutta Banca Macerata Fisiomed, non si arrende mai nonostante lo svantaggio e lotta contro Tinet Prata di Pordenone, capolista dell'A2, che alla fine torna a casa con i 3 punti.

