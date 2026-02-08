Ma come… The Voice Kids polemiche dopo la semifinale per la scelta dei giudici

Nella semifinale di “The Voice Kids”, andata in onda sabato 7 febbraio 2026 su Rai Uno, si sono vissuti momenti di tensione. Durante la serata, i giudici hanno suscitato molte polemiche tra il pubblico e gli spettatori a casa, soprattutto per la scelta dei concorrenti. La conduttrice Antonella Clerici ha cercato di mantenere la calma, ma la discussione è continuata anche sui social. Molti si sono chiesti se le decisioni siano state giuste o influenzate da altri fattori. La puntata si è chiusa con un certo

Nella semifinale di "The Voice Kids", condotta da Antonella Clerici sabato 7 febbraio 2026 in prima serata su Rai Uno, è accaduto di tutto. Una puntata importante, perché si decidevano i finalisti, ma anche segnata da polemiche. Il pubblico in studio ha protestato per alcune scelte dei giudici, così come sui social, dove non sono mancate critiche e commenti accesi. Nessuno dei coach – Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt – si è esibito, lasciando tutto lo spazio alle rispettive squadre: tre terzetti di bambini per ogni giudice, tutti applauditi durante le tre manche della serata.

