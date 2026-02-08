Una schiacciata spettacolare ha fatto il giro del web negli Stati Uniti. Luke Almodovar, giovane atleta classe 2005 dell’università Southeast Missouri State, ha messo a segno un colpo che sta lasciando senza parole gli appassionati di basket. In pochi secondi, la sua giocata è diventata virale e molti già la considerano la schiacciata dell’anno.

© Gazzetta.it - Ma come ha fatto? Schiacciata dell'anno in Ncaa

