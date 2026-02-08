Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa di Milano Cortina, portando a casa la prima medaglia italiana in questa disciplina. La gara è stata segnata da momenti difficili, tra cui la brutta caduta di Lindsay Vonn, che ha causato un’interruzione e ha condizionato l’intera prova. Alla fine, l’azzurra ha saputo mantenere la concentrazione e chiudere sul podio, regalando un sorriso all’Italia.

SCI. Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera di Milano Cortina.L’olimpionica azzurra ha chiuso al terzo posto scendendo in pista dopo l’interruzione per la caduta choc di Lindsay Vonn, prova olimpica condizionata anche da altri incidenti che hanno causato diversi stop. Oro all’americana Breezy Johnson, argento alla tedesca Emma Aicher. «L’ultimo colore che mi mancava». Lo dice Sofia Goggia, arrivata terza dietro l’americana Breezy Johnson e la tedesca Emma Aicher. «Anche l’attesa non ha aiutato. Vediamo le cose più da un punto di vista generale, sono tre olimpiadi sempre a medaglia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «L’ultimo colore che mi mancava». Olimpiadi, bronzo per Sofia Goggia. Brutta caduta per Vonn - Foto

Approfondimenti su Sofia Goggia

Sofia Goggia si confessa dopo il bronzo in discesa alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

#Cortina-D'Ampezzo || Sofia Goggia si prende il bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sofia Goggia

Argomenti discussi: Tra colori e contraddizioni: l’arte di non perdonarsi nulla; William Eggleston. Gli ultimi colori assoluti, in mostra a New York; I 20 migliori album internazionali del 2016; Individuato il corpo elettorale e definito l'indice di ponderazione del voto per il rinnovo del Consiglio provinciale del 28 febbraio.

Goggia non trattiene l'emozione: Bronzo ultimo colore che mi mancava. Sono un po' dispiaciuta, ma...La sciatrice azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina nella discesa libera femminile. A trionfare è stata Breezy Johnson ... tuttosport.com

Goggia: Il bronzo era l’ultimo colore che mancava, ma avrei preferito l’oro. Brignone: Sofia l’ha buttata via sullo SchussLa 33enne bergamasca si gode il terzo podio olimpico consecutivo ma non nega gli errori. Poi il pensiero per l’infortunata Lindsey Vonn: Mi dispiace che sia stata portata via in elicottero, le faccio ... msn.com

MILANO CORTINA | Sofia Goggia è bronzo nella discesa libera. L'olimpionica terza nella gara condizionata dalla caduta di Vonn. #ANSA facebook

Sofia Goggia nella storia! È bronzo nella discesa libera di #MilanoCortina2026: terzo podio di fila ai Giochi Olimpici!!! bit.ly/4rf2if5 @Fisiofficial @milanocortina26 x.com