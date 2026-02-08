L’ultimo ballo di Dorothea Wierer alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dove tutto può succedere

Dorothea Wierer si prepara a chiudere la sua carriera olimpica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La biatleta di Anterselva, in provincia di Bolzano, gareggerà davanti al suo pubblico, a pochi chilometri da casa, in una delle sue ultime competizioni in nazionale. La tensione sale, e tutto fa pensare che sarà un “ultimo ballo” da ricordare.

Dorothea Wierer gareggerà nelle sue ultime Olimpiadi, queste di Milano-Cortina, proprio ad Anterselva, in provicia di Bolzano, sotto casa, dove ha già vinto tanto.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Italia punta a un bottino ricco di medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Le due biathlete italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno deciso di puntare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per conquistare la Triple Crown.

