La notte di ieri ha visto l’ingresso ufficiale di Luke Kennard nei Lakers. Il giocatore ha parlato di come sia speciale l’esperienza di giocare con LeBron James, definendo quel momento come un cerchio che si chiude. La squadra e l’allenatore hanno dato il benvenuto al nuovo arrivato, che adesso si prepara a scrivere il suo capitolo in una delle franchigie più prestigiose della NBA.

La notte di partita ha segnato l’ingresso di Luke Kennard nello straordinario contesto dei Lakers, con l’allenatore e la squadra che hanno accolto il nuovo acquisto come parte integrante del reparto offensivo. L’esordio contro i Warriors ha acceso l’attenzione sull’equilibrio tra tiro esterno, lettura di campo e movimento senza palla, elementi che Kennard ha cercato di calibrare fin dal primo istante. L’interesse è rivolto soprattutto all’eventuale sinergia con LeBron James e all’evoluzione della dinamica collettiva dopo l’ingresso del new entry. Nel corso della serata, Kennard ha mostrato una prestazione solida nel contesto di squadra, contribuendo con mostre di lettura del gioco e con una gestione efficace dei possessi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Luke Kennard: "Giocare con LeBron James è speciale, un cerchio che si chiude

Approfondimenti su LeBron James

LeBron James si è commosso in campo dopo la partita contro i Lakers, lasciando trasparire che potrebbe essere la sua ultima partita a Cleveland.

I Los Angeles Lakers hanno ufficializzato lo scambio con gli Atlanta Hawks.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su LeBron James

Argomenti discussi: Luke Kennard, prime parole in gialloviola: Giocare per i Lakers è una grande opportunità; Luka Don?i? fuori contro gli Warriors, Luke Kennard in dubbio per l’esordio; Austin Reaves guida la rimonta dei Lakers contro i 76ers, Luka Don?i? esce per infortunio; Lakers, Marcus Smart entusiasta di riunirsi con Luke Kennard.

Los Angeles Lakers, buon esordio per Kennard: «Giocare con LeBron qualcosa di speciale»Appena arrivato dagli Atlanta Hawks nello scambio per Gabe Vincent, il cecchino Luke Kennard ha avuto un impatto immediato nel suo debutto con i Los Angeles Lakers, contribuendo con 10 punti, ... pianetabasket.com

Lakers, Marcus Smart entusiasta di riunirsi con Luke KennardLa trade deadline è ormai alle spalle e, pur senza colpi clamorosi, i Los Angeles Lakers hanno comunque portato a casa un innesto di grande valore: Luke Kennard, arrivato dagli Atlanta ... pianetabasket.com

Lakers, Marcus Smart entusiasta di riunirsi con Luke Kennard #NBA | #pianetabasket x.com

NBA Trade grades: i voti alla trade Kennard-Lakers Lakers prendono Luke Kennard dagli Hawks e sistemano un problema cruciale con Doncic: analisi, voti e impatto della trade NBA. Leggi su: facebook