L’Ucraina torna al centro delle polemiche dopo i nuovi file pubblicati. Questa volta si parla di affari poco chiari e di minori coinvolti, in un quadro che mette in discussione diversi personaggi pubblici. L’ultimo nome a finire sotto i riflettori è Jack Lang, ex ministro della Cultura francese, ora accusato di reati fiscali. La vicenda si aggiunge alle altre rivelazioni che continuano a scuotere l’opinione pubblica e ad alimentare il sospetto su quanto avviene dietro le quinte.

L’ultimo a cadere per via dei file rilasciati è il socialista francese Jack Lang, ex ministro della Cultura, ora accusato di reati fiscali. Dalle mail, inoltre, pare che intorno a Kiev si addensassero i principali interessi del magnate: soldi ed eugenetica suprematista. Anche una rapida scorsa ai nuovi Epstein files rilasciati dal governo americano può fornire una lezione universale forse non scontata: la depoliticizzazione delle masse, con il ripiegamento nella sfera privata della gente comune, non ha coinvolto le élite occidentali che, al contrario, hanno continuato a occuparsi di tutte le questioni globali. 🔗 Leggi su Laverita.info

L’ex presidente della World Childhood Foundation Usa si dimette dall’Agenzia delle Nazioni Unite.

La vicenda Epstein si allarga anche all’Italia, con alcuni interessi nella città di Trieste che ora vengono sotto i riflettori.

Argomenti discussi: EPSTEIN E I SERVIZI RUSSI, LA PISTA DEL KOMPROMAT; Mille volte il nome di Putin: nei file Epstein riemerge l’ombra del ricatto di Mosca; Epstein, quei legami russi del finanziere e le donne usate come trappole. L'ombra di manovre dei Servizi segreti; Gli Epstein files lambiscono l’UE, compare il nome di Maros Šef?ovi?. Il commissario respinge qualsiasi implicazione.

