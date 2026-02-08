L' Ucraina come un porcospino d' acciaio | così Kiev studia il suo piano B

L’Ucraina si prepara a un possibile piano B, con un’immagine forte: un “porcospino d’acciaio”. Kiev sta lavorando per rafforzare le sue difese e accelerare le trattative con Mosca, sperando di arrivare a una soluzione prima di giugno, come indicato dalla tabella di marcia degli Stati Uniti. La pressione cresce e le settimane che verranno potrebbero essere decisive.

Accelerano le trattative per la fine del conflitto in Ucraina che, secondo la tabella di marcia Usa rivelata ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dovrebbe concretizzarsi entro il mese di giugno. Previsto, intanto, dopo quelli ad Abu Dhabi, un nuovo round di colloqui la prossima settimana negli Stati Uniti. Sui negoziati, oltre alla dolorosa questione delle concessioni territoriali, aleggia il tema delle garanzie di sicurezza che dovranno entrare in vigore in caso di violazioni dell’armistizio da parte di Mosca. Questa settimana il Financial Times ha pubblicato una bozza di intesa sullo spinoso dossier in base al quale, entro 72 ore da un nuovo attacco russo, scatterebbe l’intervento occidentale, incluso (va specificato) quello americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Ucraina come un “porcospino d'acciaio”: così Kiev studia il suo “piano B” Approfondimenti su Ucraina Porcospino Ucraina, l’Europa propone il suo piano di pace per Kiev. Usa: “Significativo passo avanti” Ucraina, von der Leyen studia le proposte per finanziare Kiev e avverte: “Deficit enorme” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ucraina Porcospino Argomenti discussi: L’intelligenza artificiale che vede la guerra, come un software ucraino individua armi e soldati in pochi secondi; Ucraina, Santa Sofia a Kyiv: simbolo di fede e resistenza di un popolo; Colloqui sull’Ucraina: scambio di prigionieri, nulla di fatto sul resto; Ecco da chi l’Ucraina potrà comprare armi con i prestiti dell’Ue. L'Ucraina come un porcospino d'acciaio: così Kiev studia il suo piano BAccelerano le trattative per la fine del conflitto in Ucraina che, secondo la tabella di marcia Usa rivelata ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dovrebbe concretizzarsi entro il mese di ... ilgiornale.it Ucraina, via da casa: nel Donetsk le evacuazioni forzate dei civili sui furgoni blindatiIl Cremlino: Mosca per siglare la pace ad Abu Dhabi vuole tutto il Donbass. Trump: «Siamo molto vicini a far finire la guerra». L’ambasciata russa a Tajani: ... lastampa.it Accanto alle garanzie occidentali, Kyiv punta su una deterrenza convenzionale autonoma. Che l’Ucraina mira a ottenere attraverso riforma militare, modernizzazione tecnologica, capacità di colpire in profondità e rafforzamento strutturale dell’industria della dif facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.