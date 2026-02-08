Lucia Dalmasso vince il bronzo nello snowboard! Guarda lo slalom che vale il podio

L’Italia torna sul podio nello snowboard. Lucia Dalmasso conquista il bronzo nello slalom gigante parallelo, battendo Elisa Caffont nella finale per il terzo posto. Una vittoria importante per la sportiva, che ha dato il massimo in questa gara.

Chi è Lucia Dalmasso, l'azzurra che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi invernaliLucia Dalmasso è nata a Feltre il 28 maggio 1997. Fino a pochi anni fa era una promessa dello sci alpino, inserita nel gruppo Futur Fisi della nazionale. Il grave infortunio ai crociati di entrambe le ... tag24.it

