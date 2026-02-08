Lucia Dalmasso torna a sorridere dopo anni di sogni frustrati e infortuni. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la snowboarder conquista il bronzo, regalando una gioia che sembrava svanita. La sua medaglia non nasce solo dalla forza, ma dalla voglia di non arrendersi, anche quando tutto sembra contro di te.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 la favola del bronzo di Lucia Dalmasso nello snowboard. Una medaglia che non è il frutto della resilienza. Per lei quel bronzo pesantissimo che ha al collo e che gira tra le mani ancora incredula “è semplicemente tutto”. C’è dietro una storia di sofferenza, tenacia e sacrificio nella medaglia olimpica conquistata nello snowboard da Lucia Dalmasso nel gigante parallelo femminile, la sesta per lo snowboard italiano da quando questa specialità ha fatto la sua apparizione ai Giochi di Nagano ’98. Dallo sci alpino allo snowboard dopo un grave infortunio. Fino a non troppi anni fa la ragazza di Feltre, nata proprio in quell’anno, era una promessa dello sci alpino, inserita nel gruppo Futur Fisi della Nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lucia Dalmasso, la favola dell’atleta bronzo alle Olimpiadi 2026 nello snowboard dopo sogni spezzati e infortuni

Approfondimenti su Lucia Dalmasso

Lucia Dalmasso, ex promessa dello sci, ha conquistato il suo primo podio olimpico nello snowboard, battendo la concorrenza italiana per il bronzo.

Lucia Dalmasso ha conquistato il bronzo nello snowboard, battendo Elisa Caffont nella small final del gigante parallelo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lucia Dalmasso

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurri; Gli azzurri da medaglia domenica 8 febbraio: non solo Sofia Goggia. Chi sono gli altri favoriti.

La rivincita di Dalmasso: Un bronzo da favola, lo snowboard mi ha ridato tuttoLucia, dai due crociati rotti a 13 anni alla medaglia olimpica nel gigante parallelo: Questo successo lo dedico al nonno e a tutta la mia famiglia ... sport.quotidiano.net

Chi è Lucia Dalmasso, l'azzurra che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi invernaliLucia Dalmasso è nata a Feltre il 28 maggio 1997. Fino a pochi anni fa era una promessa dello sci alpino, inserita nel gruppo Futur Fisi della nazionale. Il grave infortunio ai crociati di entrambe le ... tag24.it

Lucia Dalmasso bronzo olimpico nello snowboard: l'atleta bellunese riporta l'Italia sul podio dopo 24 anni facebook

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi x.com