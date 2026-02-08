Lucia Dalmasso il lacrime dopo il bronzo alle Olimpiadi | Ho fatto quello che potevo va bene così

Lucia Dalmasso si commuove dopo aver conquistato il bronzo nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina. La giovane atleta ha dato tutto, anche se il suo percorso è stato pieno di ostacoli. Alla fine, si sente soddisfatta e dice che va bene così.

Lucia Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dalmasso ha avuto un percorso anomalo. Ha iniziato con lo sci, poi è virata sullo snowboard dopo un grave infortunio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Lucia Dalmasso

Lucia Dalmasso ha conquistato il bronzo nello snowboard, battendo Elisa Caffont nella small final del gigante parallelo.

Vincenzo Fimognari, tassista di Pavia, ha condiviso l’esperienza di aver soccorso due giovani di 20 anni inseguiti da sconosciuti nella zona della movida.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lucia Dalmasso

Argomenti discussi: Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard: chi è Lucia Dalmasso, quinta medaglia azzurra a Milano Cortina; Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: è argento nel biathlon. Doppio bronzo con Goggia e Dalmasso; Pattinaggio velocità diretta Olimpiadi, Ghiotto cerca una medaglia. Segui Milano Cortina LIVE.

Lucia Dalmasso il lacrime dopo il bronzo alle Olimpiadi: Ho fatto quello che potevo, va bene cosìLucia Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dalmasso ha avuto un percorso anomalo. Ha iniziato con lo sci, poi è virata sullo snowboard dopo un ... fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, lacrime di bronzo: Dalmasso 3ª nello snowboardSono lacrime di gioia per Lucia Dalmasso, l’azzurra dello snowboard che si è appena messa al collo la medaglia di bronzo nello slalom gigante parallelo. L’atleta di Fletre, classe 1997, ha conquistato ... strettoweb.com

BRAVISSIMA LUCIA! È BRONZO! Lucia Dalmasso cede all'emozione dopo aver battuto l'altra italiana Elisa Caffont nella finalina dello slalom parallelo di snowboard: la sua medaglia di bronzo è la quinta per l'Italia nelle Olimpiadi di Milano Cortina. facebook

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi x.com